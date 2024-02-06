بشرى سارة من «الأرصاد» اليوم.. ونصائح لـ3 فئات عند الخروج 

تغيرات ملحوظة في الأحوال الجوية، يشهدها الطقس حاليًا، قد تكون سببًا في إصابة البعض بنزلات البرد والإنفلونزا، لاسيما مرضى حساسية الصدر وأصحاب المناعة الضعيفة، لذا يجب الانتباه خاصة أنّ «الأرصاد» كشفت تغييرات كبيرة خلال الساعات المقبلة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الثلاثاء.

بشرى سارة من «الأرصاد» خلال اليوم الثلاثاء

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي يشهده الطقس خلال الساعات المقبلة، إلا أن جمال سيد، الخبير المناخي، نصح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعدم تخفيف الملابس؛ لافتًا إلى أن هذا الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة لا يعني عدم وجود برودة تؤثر على صحة الجسم، إذ قد تتغير الأحوال الجوية بشكل مفاجئ ما يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

تغيير مفاجئ في درجات الحرارة

وشهد الطقس تحسنًا في الأحوال الجوية بداية من أمس الإثنين؛ إذ بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي، وستكون ملحوظة خلال الساعات المقبلة، على أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة هذه حتى نهاية الأسبوع.

ومن جهته، حذر الدكتور مجدي بدران، استشاري الصحة والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، من تخفيف الملابس خلال فصل الشتاء، حتى مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، خاصة لـ3 فئات، وهي مرضى حساسية الصدر ومرضى الجهاز التنفسي والأطفال: «الجو بيتغير في لحظة، عشان كده لازم نتبع الإجراءات الاحترازية تجنبًا لأمراض الشتاء».

نصيحة لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي

ويجب على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، تناول أدويتهم قبل الخروج إلى الشارع، حتى لا تتفاقم حالاتهم الصحية مع التقلبات الجوية: «ممكن يكون الجو حر مثلًا، ويقلب برد فجأة والعكس برضه»، بحسب «بدران» الذي نصح بتناول الخضراوات والفواكه؛ لكونها تحتوي على الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، وتدعم جهاز المناعة، إضافة إلى تناول المشروبات الدافئة.