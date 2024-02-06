«الأرصاد»: شتاء دافئ على الأنحاء كافة.. وأمطار على عدّة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ البلاد تشهد أجواء شتوية دافئة على الأنحاء كافة، بسبب ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين 2 حتى 4 درجات على مدن ومحافظات الجمهورية كافة، موضحة أنّ درجات الحرارة العظمى تتفاوت بين محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

استقرار الأحوال الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ الأحوال الجوية تكون مستقرة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، خاصة مع زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافئ على جنوب البلاد.

شبورة كثيفة على الطرق

وتابعت هيئة الأرصاد أنّ الظواهر المؤثرة خلال طقس اليوم والأيام المقبلة، تتمثل في شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، إضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّه مع تقدم ساعات النهار نشهد تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها أمطار خفيفة ومتوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

رياح شمالية غربية

وتشهد السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، نشاط للرياح الشمالية الغربية على فترات متقطعة.