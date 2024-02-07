إيرادات ضعيفة ومراجعات سلبية لـ«Argylle» في أيامه الأولى بالسينما

نجح فيلم «Argylle» في تصدر إيرادات شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي من عرضه في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات محلية بلغت 17.4 مليون دولار، بالإضافة إلى 16.8 مليون دولار في السينمات الخارجية، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم عالميا لـ 34.3 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

«Argylle» فيلم أكشن كوميدي تجسس، من إخراج وإنتاج ماثيو فون، وتأليف جيسون فوكس، يضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم: برايس دالاس هوارد، وسام روكويل، وبريان كرانستون، وكاثرين أوهارا، وهنري كافيل، وصوفيا بوتلة، ودوا ليبا، وأريانا ديبوز، وجون سينا، وصامويل إل جاكسون.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول مؤلفة منعزلة تنجذب إلى عالم الجواسيس والتجسس بعد أن أدركت أن رواية التجسس الجديدة تكتبها تعكس أحداث العالم الحقيقي.

مراجعات سلبية لـ «Argylle» في شباك التذاكر

وبلغت ميزانية الفيلم 200 مليون دولار، بينما لم تتجاوز إيراداته في الأيام الأولى سوى 35 مليون دولار، وكشف موقع «فارايتي» أن الفيلم في حاجة إلى تحقيق 500 مليون دولار في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق مكاسب في شباك التذاكر.

وعلى الجانب الأخر، حقق الفيلم ردود أفعال ومراجعات سلبية من النقاد والجمهور، حيث وجهت انتقدات عديدة ل طول الفيلم، وعدد التقلبات في الحبكة، واستخدام الصور المولدة بواسطة الكمبيوتر في تسلسلات الحركة، واصفة إياه بأنه «محاكاة ساخرة» لهذا النوع من الأفلام الجاسوسية.