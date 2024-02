الممثلة البريطانية كاري موليجان: لا أصدق أي فنان يزعم عدم اهتمامه بالجوائز

كشفت الممثلة البريطانية كاري موليجان أنَّها تواجه صعوبة في تصديق الممثلين الذين يزعمون أنَّ الجوائز لا تهمهم، وذلك خلال تعليقها على ترشيحها الأخير لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دور «فيليسيا مونتيليجري» الذي قدمته في فيلم «Maestro».

وقالت كاري موليجان في تصريحات لصحيفة «التايمز»: «الترشيح هو أروع شيء لأنّه من أقرانك، والآلاف حرفيًا من الممثلين الذين التقيت بهم والذين يقولون إن الجوائز لا تهم وأن العمل هو المهم يكذبون بنسبة 100%».

ومن ناحية أخرى، عبّرت بطلة فيلم «Maestro» عن حزنها من استبعاد جريتا جيرويج مخرجة فيلم «Barbie» من ترشيحات جائزة أفضل إخراج، قائلة: «لا أعرف ما الذي يمكنك فعله أيضًا كمخرجة للحصول على الترشيح، أنت تصنع فيلمًا نال استحسان النقاد وحقق أيضًا نجاحًا عالميًا مذهلاً، ومع ذلك لم يتم ترشيحك؟».

إيما ستون و ليلي جلادستون تنافسان كاري موليجان على جائزة أفضل ممثلة

ويتنافس على جائزة أفضل ممثلة في النسخة الـ96 من جوائز أوسكار بجانب كاري موليجان كلا من آنيت بنينج عن دورها في فيلم «Nyad»، ليلي جلادستون عن دورها في فيلم «Killers of the Flower Moon»، ساندرا هولر عن دورها في فيلم «Anatomy of a Fall» بالإضافة إلى إيما ستون عن دورها في فيلم «Poor Things»، ومن المقرر أن يتمّ الإعلان عن الفائزة في حفل توزيع الجوائز المقام في 10 مارس المقبل على مسرح دولي في لوس أنجلوس.