فيلم «أنف وثلاث عيون» يحقق 118 ألف جنيه في دور العرض

استطاع فيلم «أنف وثلاث عيون» أنَّ ينافس حالياً بدور العرض، ويحتل المراكز الأولى بين الأفلام المنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم «أنف وثلاث عيون»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» أنَّ فيلم أنف وثلاث عيون حقق أمس بدور العرض 118 ألف جنيه، ومازال ينافس في دور العرض عدد كبير من الأعمال السينمائية .

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وسبق تقديمه في فيلم من إنتاج عام 1972، وجمع في بطولته مجموعة من أبرز نجوم السينما المصرية في عصرها الذهبي محمود ياسين، وماجدة، ونجلاء فتحي، وميرفت أمين، من إخراج حسين كمال.

بينما تولى المخرج أمير رمسيس تقديم معالجة عصرية من الرواية في الفيلم الذي يشارك في بطولته ظافر العابدين، وصبا مبارك، وأمينة خليل، إضافة إلى سلمى أبو ضيف.

قصة الفيلم

تدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها، ولكن هل ينجح في ذلك؟