«هتقبض كام بعد الزيادة؟».. «التأمينات» تتيح رابطا إلكترونيا لمعرفة قيمة المعاش

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات إمكانية معرفة قيمة المعاش عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، تسهيلا عليهم في معرفة المبلغ المالي المقرر ضخه في فيزا المعاش.

معرفة قيمة المعاش

وأعلنت الهيئة أن معرفة قيمة المعاش في شهر فبراير متاح لأصحاب المعاشات، ومنذ أول شهر فبراير الجاري جرى صرف المعاش من خلال مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، منافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي Atm المتوفرة في أماكن عدة داخل المحافظات، ومنافذ الصرف منها كل البنوك العاملة في مصر.

خطوات معرفة قيمة المعاش

ويمكن اتباع بعض الخطوات التالية لمعرفة قيمة المعاش، وهي:

1- الدخول على الموقع الخاص بالهيئة من على الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.

2- إدخال اسم المُستفيد من أصحاب المعاشات، وكتابة كلمة المرور.

3- تسجيل الدخول وبعدها يُمكن الاستعلام عن قيمة المعاش.

آخر زيادة لأصحاب المعاشات

وشملت آخر زيادة لأصحاب المعاشات التي أقرتها الحكومة في شهر سبتمبر الماضي 2023 بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، والتي جرى صرفها في شهر نوفمبر بأثر رجعي عن أكتوبر بقيمة 300 جنيه شهريا يجري صرفها حتى الآن.

وبحسب مصادر حكومية مُطلعة، من المقرر أن يكون هناك تبكير في ميعاد صرف المعاشات بدلًا من شهر يوليو من كل عام لتبدأ خلال شهر مارس أو أبريل المُقبلين بأقصى تقدير للتخفيف عن المواطنين، وتكون الزيادة 15% كحد أقصى وفقا للقانون 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات.