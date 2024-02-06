وزيرة التضامن تتوجه إلى الدوحة للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية

تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم وذلك من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، برعاية وحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويعقد على مدار يومي 7 و8 فبراير الجاري.

تفعيل العمل الاجتماعي التنموي الداعم للجهود الجماعية

ومن المقرر أنَّ تلقي وزيرة التضامن كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى باعتبارها رئيس الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، إذ يأتي هذا المنتدى لتفعيل العمل الاجتماعي التنموي الداعم للجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق أهداف مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.

ومن المقرر أنَّ يصاحب هذا المنتدى فعاليات وزارية متخصصة حول الأسر المنتجة، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن موضوع الحماية الاجتماعية المتكاملة وترسيخ المبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة لتشكل هذه الموضوعات في مجملها دفعة ملموسة للعمل الاجتماعي العربي المشترك.