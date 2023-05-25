رئيس «القومية للتـأمين» يستقبل وزير الشئون الاجتماعية السوري

استقبل اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعي، لؤي عماد الدين وزير الشئون الاجتماعية والعمل بدولة سوريا الشقيقة، والذي يزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة «49»، لمؤتمر العمل العربي المنعقدة في مصر خلال الفترة من 22 وحتى 29 مايو الجاري.

اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإصلاح ملف التأمين الاجتماعي

وخلال اللقاء أكد عوض اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإصلاح ملف التأمين الاجتماعي والمتابعة الدقيقة لهذا الملف كما استعرض التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي وكيف أصبحت محط اهتمام العديد من دول العالم والمختصين في المحافل الدولية مما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري وأصحاب المعاشات والمستحقين.

وخلال اللقاء أعرب وزير العمل السوري عن خالص تقديره بالتجربة المصرية مؤكداً على ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين للاستفادة من التجربة المصرية الفريدة والتي بدأت تؤتي ثمارها وذلك من خلال إعداد برامج تدريبية مصرية في مجال التامين الاجتماعي وكيفية استثمار أموالها.

التعاون مع سوريا في مجال التأمين الاجتماعي

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق لمد الحماية الاجتماعية لمواطني البلدين وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل المشتركة خاصة في مجال التغطية التأمينية ومجالات الاستثمار المختلفة، وأوضح عوض أن مصر ترحب بكافة أوجه وصور التعاون مع سوريا في مجال التأمين الإجتماعي.