قطع مياه الشرب عن 9 مناطق بالفيوم غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قطع مياه الشرب غدًا لمدة 16 ساعة متواصلة عن 9 مناطق وتوابعها، مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، فضلًا عن توفير سيارات مياه شرب نظيفة للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

سبب انقطاع المياه في الفيوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان، أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال الصيانة لخطوط ومحابس مياه الشرب، فضلًا عن أعمال ربط المياه لخزان ورافع «يادم غالب»، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

متى يتم قطع المياه؟

وبحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، فإنّ مدة انقطاع المياه غدا الثلاثاء في الفيوم تبلغ 16 ساعة، حيث يبدأ قطع المياه من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

أماكن انقطاع المياه بالفيوم غدا

وتتضمن أماكن انقطاع مياه الشرب بالفيوم غدا، عزبة قلمشاه، والجبل، وقرية قصر الباسل، وتطون، والغرق بحري، والغرق قبلي، والحجر، ومساكن العوينات، ومنشأة عبد المجيد، وتوابعها.

أخبار شركة مياه الفيوم

وطالبت شركة مياه الفيوم المستشفيات والمواطنين وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب النظيفة التي تكفيهم طوال فترة الانقطاع، ولحين انتهاء أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع مرة أخرى.

كيف أبلغ عن انقطاع المياه؟

ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن انقطاع المياه، أو طلب سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة بالمجان، في المناطق المتأثرة بالانقطاع، سواء عبر الخط الساخن «125»، أو الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو عبر «واتساب» على رقم «01275358538».