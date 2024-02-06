إصلاح كسر ماسورة مياه رئيسية في القنطرة شرق بالإسماعيلية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدن القناة وسيناء اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إصلاح عدة أعطال وكسور مفاجئة في شبكات المياه في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة.

وقال بيان رسمي للشركة القابضة في مدن القناة إن كسر في ماسورة رئيسية 4 بوصة بالقنطرة شرق والمغذية لمنطقة المقابر بالقنطرة، الي جانب إصلاح كسر مفاجئ في خط 300 ملي بمنطقة المثلث، وإصلاح كسر مفاجئ في خط 6 بوصة بمنطقة الغطوس بالقنطرة شرق.

انتقال فرق الطوارئ للموقع

ووجه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب في مدن القناة فرق الطوارئ وعمال الشركة لأماكن الكسر، موضحًا أنه تم إصلاح الكسور في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، لإعادة ضخ مياه الشرب إلى جميع المناطق والتأكد من وصولها إلى جميع المنازل في القنطرة شرق بالإسماعيلية.

حملة لغسيل شبكات مياه الشرب بمحافظات القناة

وأطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، حملة اليوم الثلاثاء لغسيل شبكات مياه الشرب تشمل محافظات «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة.