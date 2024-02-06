إجراء 11 ألف عملية عيون لغير القادرين بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ نجاح جميعة الأورمان في توقيع الكشف الطبي على 33 ألف مريض، وإجراء 11 ألف و258 عملية جراحية لأبناء كفر الشيخ تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وتسليم 6251 نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان.

مبادرات لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أنّ تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت «جلالة»، أنّ مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ شاركت جمعية الأورمان، فى إجراء عدد 2387 عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية مجانًا تمامًا للمرضى غير القادرين، فضلاً عن تنظيم 4 قوافل طبية شهرياً بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي.

إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الجمعية بدأت في تنفيذ مستهدفها الشهري لعلاج مرضى القلب بمحافظة كفر الشيخ، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأفاد «شعبان»، أنّه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة كفر الشيخ لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون، وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين «إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء، وشبكية، وزرع قرنية»، وكذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبياً احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماماً.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً

ولفت «شعبان» إلى أنّ العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.