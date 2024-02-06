احجز شقتك بخطوات سهلة.. طرح وحدات سكنية جديدة بأسعار مخفضة بمشروع «الخيالة»

بدأ العد التنازلي، لطرح صندوق التنمية الحضارية، المرحلة الثاني من الوحدات السكنية في مشروع « الخيالة» والحجز بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق سيقوم بطرح المرحلة الثانية من المشروع السكني «الخيالة» 15 فبراير الجاري 2024، وإتاحة الحجز للمواطنين في المشروع، أي بعد أسبوع من الأن.

وحدات سكنية بأسعار مخفضة وموقع متميز

وأضاف «صديق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرحلة الثانية ستشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، بسبب قائمة الانتظار الكبيرة للوحدات السكنية، لاسيما وأن الشقق نالت استحسان جميع حاجزي المرحلة الأولى، الذين أشادوا بالأسعار المخفضة، وبالموقع الجغرافي والحضاري والتشطيبات «السوبر لوكس»؛ مما دفع الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على وحدة سكينة للتقدم بطلبات في المرحلة الثانية تم وضعهم على قوائم الانتظار.

ولفت إلى أن مميزات مشروع الخيالة السكني يحظى بدعم كبير من الدولة، مما جعل أسعار الشقق مخفضة وفي متناول الجميع، بالإضافة إلى أن الصندوق أتاح حصول المتقدم على أكثر من وحدة سكنية.

تفاصيل طرح الشقق السكنية بالخيالة وطرق الحجز

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، كل التفاصيل عن الشقق السكنية لمشروع« الخيالة» وخطوات التسجيل والحجز للحصول على شقة، بسهولة وبدون أي تعقيدات أو إجراءات روتينية، كما يلي:

1-يتم الحجز الاتصال بالخط الساخن للصندوق 15444، أو من خلال مكاتب الحجز بمقرات المشروعات.

2- الوحدات متاحة بأسبقية الحجز لكل المواطنين.

3- تسهيلات كبيرة يقدمها الصندوق للمواطنين راغبي حجز الشقق.

4-لا توجد كراسة شروط لحجز الوحدات السكنية، مما يوفر على المواطنين تكاليف كثيرة.

5- يُمكن للمواطن الحصول على أكثر من وحدة سكنية.

6- لا يُشترط السن للتقدم لحجز الوحدات السكنية، أو أي اشتراطات أخرى.

7- جمع وحدات سكنية مشروع «الخيالة» شبه منتهية التشطيب وجاهزة للتسليم في وقت قريب جدا، عقب الحجز.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الحضرية، هو الجهة الحكومية المختصة بتطوير العشوائيات، والمناطق السكنية غير الآمنة، وذلك بتوفير وحدات سكنية تقوم الدولة بطرحها لسكان العشوائيات.

أماكن الوحدات السكنية

- 8 محافظات، هي: «القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ»

المواصفات والمزايا

- تشطيب سوبر لوكس

- تسهيلات في الدفع

مشروعات الصندوق في القاهرة

تضم مشروعات صندوق التنمية الحضرية بحافظة القاهرة، بطرح وحدات سكنية في 3 مناطق هي: «المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة».

أولا: المعصرة

وتضم

- 9 عمارات سكنية.

- تُقام على مساحة 10 أفدنة.

-بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة).

- بواقع 8 وحدات في كل دور.

- ويصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا.

-وتشمل الخدمات في تلك المنطقة وجود 30 محلا تجاريا مختلِف الأنشطة.

ثانيا: مدينة نصر

وتضم

-54 عمارة سكنية بعدد أدوار (أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة)

- بكل دور 4 وحدات

- تبلغ مساحة الوحدة نحو 182 مترًا

- مرافق متكاملة ( مسجد، ملاعب رياضية، محلات تجارية، جراجات سطحية وبدروم، وخدمة غرف جمع القمامة).

ثالثا: منطقة الخيالة

تشمل 42 عمارة سكنية.

عدد الأدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة).

-بواقع 6 وحدات في كل دور.

-متوسط مساحة الوحدة 78 مترا.