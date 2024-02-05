مع اقتراب الطرح الثاني.. خطوات حجز وحدات سكنية في مشروع «الخيالة»

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن الطرح الثاني لمشروع «الخيالة» سيكون خلال منتصف الشهر الجاري، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا على حجز وحدات المشروع.

خطوات الحجز

وأوضح «صديق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خطوات حجز الوحدات السكنية لصندوق التنمية الحضارية، وهي:

• حضور المواطن لمقر الصندوق وحجز الوحدة.

• التواصل مع الخط الساخن للصندوق وهو 15444، ويتلقى الخط طلبات المواطنين لحجز الوحدات واستفساراتهم.

• الذهاب لمقرات المشروعات.

مساعدة المواطنين في معاينة الوحدات

وأوضح أن هناك مقرا في كل مشروع للشركة المسوقة لمشروعات صندوق التنمية الحضارية، وعمل الشركة يتضمناستقبال المواطنين، ومساعدتهم في معاينة الوحدات السكنية على أرض الواقع، والإجابة على تساؤلاتهم.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الحضارية له العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية، من ضمنها، مشروع «داره»، والذي جرى طرح وحداته في العديد من المحافظات مثل «الفيوم ، المنوفية، المنيا، السويس، قنا، كفر الشيخ، المنصورة، سوهاج، دمياط»، وأيضًا مشروع القاهرة التاريخية الذي يعمل لإعادة رونق وعراقة القاهرة الفاطمية مرة أخرى، وجذب السياح وتوفير حياة أفضل لسكان حي القاهرة التاريخية.