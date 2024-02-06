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محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87%

كتب:

نظيمة البحرواي
02:42 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، بنسبة نجاح 87.61%

محافظ الشرقية يهنئ الطلاب

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات، وتحقيق النجاح المشرف لهم ولذويهم متمنياً لهم التوفيق وتحقيق ما تصبو إليه نفوسهم مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

ولمعرفة النتيجة اضغط على هذا الرابط من هنا.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إجمالي الطلاب بالشرقية الذين أدوا الامتحانات 141502 طالب وطالبة تم توزيعهم على 795 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.

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