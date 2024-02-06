حقيقة وجود أوائل للشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظات في الترم الأول

يتطلع طلاب الصف الثالث الإعدادي لمعرفة حقيقة وجود أوائل للشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات في الترم الأول، خاصة بعد أن تم اعتماد النتيجة في عدد من المحافظات.

حقيقة وجود أوائل للشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات بالترم الأول

وأشارت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إلى أنه بخصوص حقيقة وجود أوائل للشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، فإنه يجري الإعلان عن الأوائل في الترم الثاني وليس الأول على الرغم من حصول عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية في المواد.

وأكدت أنه يجري جمع نتيجة الفصلين الدراسيين معًا في المجموع الكلي وهو 280 درجة، وإعلان الأوائل وفقا لذلك، لافتة إلى أنه يجري توزيع درجات المواد للشهادة الإعدادية كالتالي:

- اللغة العربية 80 درجة.

-اللغة الإنجليزية 60 درجة.

-الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

-الرياضيات 60 درجة.

-العلوم 40 درجة