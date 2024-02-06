محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، نتائج امتحان شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 76.10%.

وأعلنت محافظة الأقصر في بيان اليوم أسماء الطلاب الأوائل في الامتحان، حيث حققت مريم عبد السلام محمود من مدرسة المحاميد بحري الإعدادية في أرمنت أعلى الدرجات. وتلاها مهند محمد عبد الكريم من مدرسة المطاعنة الإعدادية، وغيداء أحمد محمد من مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، وياسمين علي أحمد من مدرسة أم المؤمنين الإعدادية المشتركة، وإسراء محمود أحمد من مدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة، وفاطمة حسين سيد من مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، وشيماء أحمد مصطفى من مدرسة البياضية الإعدادية للبنات، ويوسف أحمد عبيد من مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، وبسنت أبو بكر نافع من مدرسة الدقيرة الإعدادية، وعبد الرحمن أحمد ابو الحسن من مدرسة حاجر كومير الإعدادية، وفارس محمد عاشور من مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بالنمسا، وآية عبد السلام طايع من مدرسة الدقيرة الإعدادية، وجوي مدحت رشدي من مدرسة الاقصر الإعدادية بنات، وتقى محمود بركات من مدرسة ارمنت الحيط الإعدادية بنات، وفيبي شايب فوزي من مدرسة أرمنت الإعدادية بنات، وشيماء عبد السلام محمد من مدرسة الديمقراط الإعدادية المشتركة، وميادة محمد عبد الدايم من مدرسة المساوية الإعدادية، وعلي محمد علي من مدرسة على العديسي الإعدادية، وفاطمة أحمد شعبان من مدرسة المعلا الإعدادية، ومعتصم مطر مغربي من مدرسة أم المؤمنين الإعدادية المشتركة، ورضوان إبراهيم عبد الستار من مدرسة حاجر كومير الإعدادية.

وتمنى محافظ الأقصر التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في حياتهم العملية والعلمية، مشددًا على أهمية تحفيزهم على السعي والاجتهاد منذ الصغر لتأهيلهم لتحمل المسؤوليات وتطوير بلادهم.