انطلاق المهرجان السنوي للطهاة في البحر الأحمر (صور)

شهدت مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء انطلاق مهرجان الطهاة بمشاركة 290 شيف يمثلون فنادق البحر الأحمر، ويستمر على مدار 3 أيام بغرض تنشيط السياحة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

انطلاق مهرجان الطهي

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين في البحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» أن المهرجان يستمر ثلاثة أيام، وتشمل فعاليات اليوم الأول ابتكارات الطهاة من المخبوزات والحلويات واليوم الثاني طبق ساخن، واليوم الثالث الأطباق الباردة.

مهرجان الطهي لتنشيط السياحة

ولفت «محمود» إلى أن مثل هذه المسابقات تبرز مهارات الطهاة في إعداد الوجبات التي تقدم للسائحين، وتساعد على تنشيط السياحة عن طريق تقديم وجبة لها قيمة غذائية ومتنوعة.

تكريم المتسابقين في مهرجان الطهي

ولفت إلى أنه في ختام المسابقة سيتم إعلان الفائزين من خلال محكمين معتمدين دوليا وتوزيع الميداليات وتكريم الفائزين بجوائز عينية وتقديرية.

يذكر أن الغردقة شهدت عدة أحداث و مؤتمرات عالمية بحضور عدد من السياح و وكالات الأنباء العالمية.