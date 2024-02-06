بعد إصابة تشارلز الثالث بالسرطان.. أمراض عانى منها أفراد العائلة الملكية

لم يمضِ على حكمه أكثر من عامين، حتى شُخص إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان، والذي تولى حكم الممكلة المتحدة في 8 سبتمبر 2022، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وفقا لما أعلنه قصر «باكنجهام»، أمس.

إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان

ذكرت الصحف البريطانية، أنّ الملك تشارلز البالغ من العمر 75 عامًا بدأ رحلة العلاجات للتعافي سريعا من الإصابة بالسرطان، مع ابتعاده عن الأعمال الخاصة بالحكم، إضافة إلى أنّ قرينته كاميلا وابنه الأمير ويليام، سينوبان عنه في المهام المختلفة، خلال فترة علاجه، مع استمراره في أداء دوره الدستوري وحضوره الاجتماعات المهمة، وفقًا لما ذكره موقع «بي بي سي نيوز».

ما الأمراض التي يعاني منها أفراد العائلة المالكة؟

كما لم يكن الملك «تشارلز» وحده الذي أصيب بالمرض في أسرته، لكن هناك أكثر من فرد في العائلة المالكة تعرّض لأنواع مختلفة من الأمراض، نستعرضها في السطور التالية، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز» الإنجليزية.

1- الملكة إيليزابيث الثانية: أصيبت الملكة الأم «إيليزابيث» بفيرس كورونا في سبتمبر 2022، وفقدت حينها القدرة على الحركة، ثم توفيت عن عمر ناهز 96 عامًا.

2- الأمير فيليب:

عانى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ووالد الملك «تشارلز»، من آلام شديدة في الجهاز التنفسي مصاحبة لآلام في الصدر، وقبل شهر من رحيله أجرى عملية جراحية في القلب، ثم توفى بعدها في إبريل عام 2021، عن عمر ناهز 99 عامًا.

3- الأميرة مارغريت:

أصيت شقيقة الملكة «إليزابيث» بعدة جلطات دماغية في السنوات التي سبقت وفاتها عام 2002.

4- الملكة الأم: كانت والدة الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت عن عمر ناهز 101 عام، في سنة 2002، تعاني من قرح مزمنة في ساقها اليسرى ومشاكل في العظام طوال حياتها، ما جعل المشي صعبا بالنسبة لها.