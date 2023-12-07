أستاذ مناعة: سلوكيات خاطئة تدمر مناعتك أبرزها تناول الأطعمة المصنعة

حذر الدكتور عبد الوهاب لطفي أستاذ المناعة، من بعض السلوكيات الصحية الخاطئة، التي تؤدى إلى تدمير جهاز المناعة، لافتا إلى أن جهاز المناعة يعتبر نعمة كبيرة من الله فى جسم الإنسان.

وأضاف «لطفي»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على شاشة «قناة الناس»: «الإنسان عليه أن يمنع نفسه اختيارا، بدلاً من أن يمنع مجبرا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وخلق له ما يساعده على حماية جسمه، فالجلد وعليه اجسام دقيقة حية، نافعة ومفيدة تبلغ عشرة أضعاف خلايا جسم الانسان، وهى لها علاقة بتقوية جهاز المناعة».

وتابع أستاذ المناعة: «الأول الإنسان يأكل بعض الأطعمة المصنعة التى تضر بالجهاز المناعى، فلابد أن نتناول الطعام الصحى من الخضار والأطعمة الطبيعة التى تحتوى على الفيتامينات والبروتين المفيد للجسم وغذاء هذه الكائنات على الجلد التى تقوى جهاز المناعة».

واستطرد «لطفي»: «الجلد يحتاج عناية خاصة بالمداومة على النظافة والمجهود العضلى، حتى يحدث التعرق الذى يطرد السموم من الجسم، وايضا عدم حبس البول لان هذا يضعف الجهاز المناعى».