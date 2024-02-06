خبراء في صناعة الدواجن: تراجع قريب في الأسعار قبل شهر رمضان

أكد خبراء في صناعة الدواجن، أنّ انهيار سعر الدولار في السوق السوداء، يُبشر بانفراجة كبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج الداجني، ما يؤثر بدوره على انخفاض أسعار الداوجن والبيض قريبا.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إنّ صناعة الدواجن تعتمد بشكل أساسي على الأعلاف المستوردة التي تشكل نسبة 80% من إنتاج لحوم الدواجن والبيض، وبمجرد تراجع سعر الدولار ستستقر الأسواق، متوقعا تراجع الأسعار قبل شهر رمضان.

وأضاف محمد الزناتي، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أنّ توافر الأعلاف يُسهم في توفير الدواجن بسعر منخفض قبل شهر رمضان المبارك، لافتا إلى استعداد المنتجين لتوفير احتياجات السوق قبل شهر رمضان وبشكل دائم.

وتابع الزناتي لـ«الوطن»، أنّ الدواجن سلعة استراتيجية ويجب التعامل معها بشكل مختلف عن باقي السلع، إذ إنّها الأرخص مقارنة باللحوم الحمراء، كما أنّها الأكثر كثافة من حيث العمالة.