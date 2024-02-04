بورصة الدواجن اليوم الأحد 4-2-2024.. الفراخ البيضاء بـ100 جنيه

سجلت الأسعار في ‎بورصة الدواجن اليوم الأحد 4-2-2024، استقرارًا في الأسواق المحلية، وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في التعاملات الصباحية 93 جنيهًا وفق أسعار بورصة الدواجن، على أن يصل الكيلو إلى المستهلك النهائي، بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيهات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 4-2-2024 وبجميع أنواعها الأخرى، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن اليوم، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء 93 جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة للتجار، لتباع في المحلات للمستهلكين بسعر يتراوح بين 100 و105 جنيهًا للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 118 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 120 و130 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء»، استقرار ووصلت إلى 120 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه بين 180 و200 جنيه، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 180 و200 جنيه، والأوراك بين 80 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 100 جنيه، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.