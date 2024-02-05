أسعار ‎بورصة الدواجن اليوم.. كيلو الفراخ البيضاء بـ93 جنيها

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم والفراخ البيضاء، استقرارًا ملحوظًا، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 93 جنيهًا في الأسواق، وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ وفقًا لبورصة الدواجن من خلال السطور الآتية:

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 93 جنيهًا للكيلو الواحد

أسعار الفراخ الساسو

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم ما بين 120 جنيهًا إلى 121 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض ما يقرب من 30 جنيهًا إلى 30.25 جنيه، وبلغ سعر كتكوت ساسوا بيور ما بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت البلدي من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات، وسجل سعر الكتكوت الهجين ما يقرب من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات وسعر الكتكوت الروزي البيور ما يبلغ قيمته من 7.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

أسعار كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 144 جنيهًا إلى 145 جنيهًا بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر ما يقرب من 146 جنيهًا إلى 147 جنيهًا وسجل سعر البيض الأبيض ما بين 144 جنيهًا إلى 145 جنيهًا.