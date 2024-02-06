رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الشرقية

يبحث الكثير من الطلاب عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس للترم الأول بمحافظة الشرقية، بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم اعتماد النتيجة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن الدكتور ممدوح غراب اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.61%.

رابط نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالشرقية

وتستعرض «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بمحافظة الشرقية من هــنــا.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه فور اعتماد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، تم إرسال نسخة منها إلى المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة ليتسنى للطلاب الحصول عليها من المدارس المقيدين بها.