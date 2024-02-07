12 حدثا عالميا.. أهمها لقاء الأمير هاري بالملك تشارلز الثالث

12 حدثا شهدتها الساحة الدولية خلال الساعات الماضية، من أهمها ما دار بين الأمير هاري، ووالده العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، عقب إعلان «قصر باكنجهام» الملكي، تشخيص إصابة عاهل البلاد بالسرطان

وتحدث الأمير هاري مع والده الملك تشارلز الثالث، بعد الإعلان عن إصابة العاهل البريطاني «75 عاما» بمرض السرطان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مصدر مقرب من الملك تشارلز الثالث، إن الأميرهاري سيسافر إلى العاصمة البريطانية «لندن» في الأيام القليلة المقبلة، وأمس الأول الاثنين، أعلن «قصر باكنجهام» الملكي، تشخيص إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان، موضحا أنه بدأ رحلة العلاج.

الشؤون الدستورية ستظل من مسؤولية الملك تشارلز الثالث

ووفق وسائل إعلام بريطانية فإن الأمير ويليام قد يتولى بعض الواجبات العامة لـ الملك تشارلز الثالث بعد تشخيص إصابته بالسرطان، وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن الشؤون الدستورية ستظل من مسؤولية العاهل البريطاني.

فيما أحيا ملايين الأتراك في جميع أنحاء البلاد، اليوم، ذكرى فقدان أكثر من 53 ألف شخص في الزلزال المدمر «كارثة القرن» الذي ضرب البلاد قبل عام وتحديدا في 6 فبراير من العام الماضي 2023.

وبعد دقيقة صمت عند الساعة 04:17 صباحا أمس الثلاثاء، بالتوقيت المحلي«03:17 بتوقيت القاهرة»، ألقيت أزهار القرنفل في «نهر العاصي» تخليدا لذكرى الضحايا وعزفت أوركسترا محلية مقطوعة لتكريمهم.

اعتقال 12 شخصا خلال اعتصام طلاب بإحدى الكليات في أثينا

بدورها، فرقت الشرطة العامة اليونانية «أثينا»، مئات الطلاب واعتقلت 12 منهم خلال اعتصامهم بكلية الحقوق ومنعهم موظفي الجامعة ونحو 400 طالب من تأدية امتحاناتهم، في بلدة كوموتيني، احتجاجا على خطط الحكومة لبناء جامعات خاصة، فيما نظمت جماعات يسارية احتجاجات في كوموتيني وثيسالونيكي ضد عملية الشرطة.

وفي هايتي، اشتبك متظاهرون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، مع الشرطة في مدن كبري في البلاد، كما أغلقوا الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة وشلوا وسائل النقل العام وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اشتباك بالأيدي بين برلمانيين في السنغال

وفي السنغال، أقر البرلمان، مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير إلى 15ديسمبر 2024، فيما أخرج عناصر الدرك بالقوة نوابا معارضين كانوا يعوقون التصويت الذي تم إقراره بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

وشهدت النقاشات، أجواء مشحونة، تخللها وفق لشبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، اشتباك بالأيدي بين برلمانيين.

اعتقال 4 أشخاص على خلفية حادث انفجار الغاز بكينيا

وأعلنت الشرطة الكينية القبض على المتهم الرئيسي ويدعى ديريك كيماثي إلى جانب 3 مسؤولين من الوكالة الوطنية لإدارة البيئة «نيما»، جراء انفجار غاز مدمر أدى إلى اندلاع حريق ضخم في منطقة مكتظة بالسكان بالعاصمة «نيروبي» الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وأصيب نحو 280 آخرين.

ويوم الخميس الماضي، انفجرت شاحنة محملة باسطوانات الغاز في إمباكاسي جنوب شرق «نيروبي»، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة نحو 280 آخرين، كما أدى الانفجار إلى دمار في المنطقة السكنية والصناعية، وبعض المركبات والمباني التجارية والمنازل السكنية.

مصرع 4 جنود وإصابة 3 آخرين جراء تحطم مروحية شمال غرب كولومبيا

وفي كولومبيا، الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، لقى ما لا يقل عن 4 جنود كولومبيين مصرعهم بينهم الطيار، وأصيب 3 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، على إثر تحطم مروحية من طراز «يو إتش 60 بلاك هوك» خلال عملية شحن جوي نحو قاعدة «كوتي» العسكرية في مقاطعة تشوكو شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع بنما.

كما أعلنت أمانة الصحة في بلدية العاصمة الكولومبية «بوجوتا»، رصد وباء عدوى حادة وخيمة في الجهاز التنفسي يحتمل أن تكون ناجمة عن الإنفلونزا في كلية «الجنرال خوسيه ماريا كوردوفا»، العسكرية، مشيرة إلى وفاة طالب «18 عاما».

ظهور أعراض مرض تنفسي على 101 شخص في كولومبيا

وأضافت أمانة الصحة، في بيان، وفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن 290 شخصا بينهم 101 ظهرت عليهم أعراض المرض والـ98 الباقون وضعوا في الحجر الصحي.

وفي اليابان، أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، أنه سيتم إعدام نحو 110 آلاف دجاجة بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في محافظة كاجاوا، فيما قالت وسائل إعلام روسية بينها وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء الروسية، إنه منذ 24 نوفمبر الماضي، أعدمت السلطات اليابانية، نحو 930 ألف من الطيور، منذ تسجيل أول حالة للإصابة.

عربيا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم «قسد»، تحرير امرأة إيزيدية «24 عاما»، مع ابنها وابنتها، احتجزها تنظيم «داعش» الإرهابي في مخيم الهول شمال شرق سوريا، لمدة 10سنوات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي كازاخستان وسط أسيا، وقع رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف، مرسوما بتعيين أولجاس بيكتينوف رئيسا لوزراء البلاد.

وعلى خلفية الطقس السيئ الذي ضرب ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، ألغت السلطات الأمريكية أكثر من 425 رحلة جوية وتأخير أكثر من 2525 رحلة أخرى من مطارات ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف التي ضربت الولاية، والتي أدت إلى مصرع 3 أشخاص بسبب سقوط الأشجار في لوس أنجلوس جنوب غرب الولاية.