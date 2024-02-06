رمضان 2024.. والدة الطفل يوسف صلاح تكشف تفاصيل دوره في بيت الرفاعي

يواصل الطفل يوسف صلاح تصوير مشاهده في مسلسل بيت الرفاعي مع الفنان أمير كرارة، وتدور أحداثه في إطار الأكشن حول دكتور يدخل في العديد من الصراعات مع المحيطين به، ومن الأبطال المشاركين في هذا العمل الفنان محمد لطفي وميرنا جميل وأحمد رزق وغيرهم.

دور يوسف صلاح في بيت الرفاعي

ومن جانبها، تحدثت أمنية والدة الطفل يوسف صلاح عن دوره في مسلسل بيت الرفاعي، قائلة: «يقدم دور ولد صغير يدعى يحيى وهو من عائلة الرفاعي ولديه أخ ولد ويحدث الكثير من المفارقات معهما سويا».

مشاهد يوسف في المسلسل

وعن المشاهد التي تم تصويرها قالت لـ«الوطن»: «يوسف انتهى من تصوير يومين فقط حتى الوقت الحالي، ولا يزال لديه الكثير من المشاهد المقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة».

وتحدثت والدة الطفل يوسف صلاح عن المخرج أحمد نادر جلال قائلة: «كان يتعامل مع يوسف كأنه نجم كبير، ويشاركه الرأي في المشاهد».