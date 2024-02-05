إزالة 100 تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، عن إزالة 101 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك ضمن أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

تأتي هذه الحملة في إطار حرص محافظة المنيا على التصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة.

وشملت عدد حالات إزالة التعدي على أملاك الدولة 68 حالة مباني بمراكز مغاغة وبني مزار والمنيا، وإزالة 33 تعديا على الأراضي الزراعية بمراكز بني مزار والمنيا، وجرى إزالة جميع حالات التعدي حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الأراضي الزراعية ثروة قومية

تأتي تلك الحملات لحماية أراضي الدولة من التعديات وضمان استخدامها في مشاريع تنموية تفيد المواطنين، وحماية الرقعة الزراعية، حيث تُعدّ الأراضي الزراعية ثروة قومية، وتسعى المحافظة إلى حمايتها من التعديات للحفاظ على الأمن الغذائي.