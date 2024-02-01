ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في المنوفية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، من تحرير 3 محاضر تموينية، خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين خلال الأيام الماضية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية والمحلات العامة.

ضبط 10 أطنان سماد زراعي

وقال أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى تحرير محضر جنحة رقم 1112 لسنة 2024 مركز شبين الكوم ضد المدير المسؤول عن محل أسمدة وأعلاف في قرية كفر البتانون، بحوزته 10 أطنان سماد زراعي كبريتات كالسيوم بدون مستندات مجهول المصدر.

ضبط طن ونص علف تسمين

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 707 لسنة 2024 مركز شبين الكوم، ضد مدير مسؤول عن محل بيع أعلاف قرية البتانون، بحوزته 1.500 طن علف تسمين بدون مستندات مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 706 لسنة 2024 مركز شبين الكوم ضد مدير مسؤول عن محل بيع أعلاف قرية البتانون، بحوزته 5 أطنان نخالة خشنه بدون مستندات مجهولة المصدر.