86 طالبا يتقدمون بتظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تلقي طلبات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الدراسي الأول.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بطلبات تظلم بلغ 86 طلبا كالتالي:

- مادة اللغة العربية 21.

- الرياضيات 14.

- العلوم 12.

- الدراسات الاجتماعية 4.

- اللغة الإنجليزية 35.

تظلمات الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديرية، أنه جرى تلقي طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحان الصف الثالث الإعدادي «الفصل الدراسي الأول 2024» من خلال اللجنة المشكلة بمقر المركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور جنوب المدينة، وذلك في موعد أقصاه 15 يوما فقط من ظهور النتيجة.

مراجعة أوراق الطلاب بشكل دقيق

وعن إجراءات التظلم، أشار حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إلى أن ولي الأمر يتوجه إلى مقر اللجنة بالمركز الخدمي للامتحانات بحي الزهور بالعريش لكتابة الطلب ودفع الرسوم المقررة بواقع 35 جنيها عن كل مادة من المواد التي يتضرر من نتيجتها لدى المعاون المالي باللجنة، ومن ثم تجري مراجعة الأوراق وعمليات التصحيح بشكل دقيق وشفاف أمام الطالب وولي الأمر.