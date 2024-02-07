استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-2-2024 في البنوك المصرية، وسجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

وتوضح «الوطن» من خلال هذه السطور، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية، الذي أعلنته مواقع البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

فيما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.85 جنيه.