«الشباب» تختتم برنامج المعد النفسي الرياضي.. اختبارات نظرية وعملية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات برنامج المعد النفسي الرياضي، الدفعة الثانية، حيث أجريت الاختبارات التطبيقية والنظرية للمشاركين.

مشروعات قومية تنفذها وزارة الشباب والرياضة

وأكد «صبحي»، الاستعانة بأوائل الخريجين بالمحافظات المختلفة للعمل كمعدين نفسيين في المشروعات القومية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والمشروع القومي للموهبة الحركية، والمشروع القومي «كابيتانو مصر».

وعٌقدت اختبارات انتقاء المعد النفس الرياضي في منتصف نوفمبر الماضي، وتقدم حينها للاختبارات 168 مشتركا، ممن توافرت فيهم الشروط المطبقة في البرنامج من محافظات مصر.

إعلان نتيجة اختبار المعد النفسي قريبا

واجتاز الاختبارات 66 مشتركا، تقدم منهم 61 لحضور المستوى الأول لبرنامج المعد النفسي، وتم تقسيمهم على مجموعتين، وأجريت الدورة للمجموعة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير 2024 لـ27 مشتركا.

وأقيمت الدورة للمجموعة الثانية خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير الجاري لـ34 مشتركا، على أن تعلن النتائج لكلا المجموعتين قريبا.