بعد تحسن الطقس.. كم تستمر الأجواء الدافئة والمستقرة على البلاد؟

أجواء مستقرة وطقس مائل للدفء تشهده معظم أنحاء البلاد، اليوم، وذلك عقب موجة من البرد القارس الذي صحبه سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح على بعض المناطق، بالإضافة إلى تأثر الملاحة البحرية نتيجة ارتفاع معدل الأمواج، ولكن كم تستمر تلك الأجواء المستقرة؟

تحسن في الطقس يستمر أياما

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواءً شتوية دافئة، تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، أي ما يقارب 6 أيام، موضحة أن البلاد تشهد تحسنًا في حالة الطقس ودرجات الحرارة، خلال هذه المدة؛ وذلك نتيجة تعرضها لكتل هوائية صحراوية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

الأمطار تتراجع وتبقى الشبورة

ويعقب هذا الاستقرار في حالة الطقس، تراجع السحب الممطرة عن مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ولكن تبقى الشبورة المائية هي الظاهرة الوحيدة التي لا يُتوقع عدم انتهائها خلال هذه الأيام، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة خلال أيام

درجات الحرارة غدا الأربعاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الجمعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.