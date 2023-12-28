رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

إضافة برامج تعليمية متطورة تواكب سوق العمل في جامعة بنها الأهلية

كتب:

حسن صالح
01:02 م | الخميس 28 ديسمبر 2023
جولة رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية اليوم

جولة رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية اليوم

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، يرافقه الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات الجامعة للفصل الدراسي الثاني، جاء ذلك بحضور الدكتور سيلمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومديري البرامج، ومستشاري مجلس أمناء الجامعة.

وشملت الجولة، تفقد عددٍ من المنشآت الجامعية الجديدة، التي جرى تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الحديثة.

جامعات الجيل الرابع الذكية

وأكد «السعيد» أنّ جامعة بنها الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع الذكية، وإضافة لتطوير منظومة التعليم العالي المصري، موجهًا بضرورة أهمية استغلال المنشآت الجامعية كافة، والاستفادة منها بالشكل الأمثل في افتتاح وتشغيل كليات جديدة وتقديم برامج تعليمية متطورة تواكب سوق العمل.

البرامج الدراسية المتميزة 

يُذكر أنّ جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، تُقام على مساحة 37 فدانًا، وجرى تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات «الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال»، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر قرارات وتكليفات جديدة

جامعة بنها الأهلية: نسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب

«حياة كريمة» تعقد ندوة توعوية عن القضية الفلسطينية في جامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الأهلية: لا شكاوى من امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم

جامعة بنها الأهلية: الانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية وانتهاء الفترة الانتقالية

اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية.. تضم 9 أبواب و244 مادة

جامعة بنها الأهلية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024

رئيس «أمناء بنها الأهلية» يستقبل أعضاء مجلس نادي هيئة التدريس

أمناء «بنها الأهلية» يشيدون بمشاركة منسوبي الجامعة في انتخابات الرئاسة

قيادات جامعة بنها الأهلية: المشاركة بانتخابات الرئاسة تساهم في صناعة مستقبل مصر
بقلم حسن صالح