إضافة برامج تعليمية متطورة تواكب سوق العمل في جامعة بنها الأهلية

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، يرافقه الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات الجامعة للفصل الدراسي الثاني، جاء ذلك بحضور الدكتور سيلمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ومديري البرامج، ومستشاري مجلس أمناء الجامعة.

وشملت الجولة، تفقد عددٍ من المنشآت الجامعية الجديدة، التي جرى تجهيزها وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير وأنظمة الجامعات الحديثة.

جامعات الجيل الرابع الذكية

وأكد «السعيد» أنّ جامعة بنها الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع الذكية، وإضافة لتطوير منظومة التعليم العالي المصري، موجهًا بضرورة أهمية استغلال المنشآت الجامعية كافة، والاستفادة منها بالشكل الأمثل في افتتاح وتشغيل كليات جديدة وتقديم برامج تعليمية متطورة تواكب سوق العمل.

البرامج الدراسية المتميزة

يُذكر أنّ جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، تُقام على مساحة 37 فدانًا، وجرى تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات «الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال»، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.