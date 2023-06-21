جامعة بنها: اعتماد 9 برامج بكليتي الهندسة والتربية من هيئة ضمان الجودة

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اعتماد 9 برامج تعليمية بكليتى الهندسة بشبرا والتربية ببنها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

ووجه رئيس جامعة بنها ، التهنئة للدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، وكل منسوبي الكليتين، على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

البرامج المعتمده بهندسة شبرا

من جانبه، قال الدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا إن البرامج التي تم اعتمادها هي هندسة القوى الميكانيكية، وهندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة وإدارة مواقع التشييد، وهندسة المساحة، وبرنامج الهندسة المدنية عام، والطاقة والطاقة المستدامة، إضافة لـ3 برامج سابقة تم اعتمادها من قبل، ليصبح إجمالي البرامج المعتمدة بالكلية 10 برامج.

البرامج المعتمدة بكلية تربية بنها

وأشار الدكتور مجدي الشحات، عميد كلية التربية، إلى اعتماد برنامجين، هما إعداد معلم العلوم البيولوجية، وإعداد معلم الكيمياء، ليصبح عدد البرامج المعتمدة بالكلية 6 برامج تعليمية.

ووجه عمداء الكليتين الشكر لرئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة على دورهم في توفير الاحتياجات اللازمة للكليتين لاعتماد البرامج التعليمية.