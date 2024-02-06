محافظ البحر الأحمر يبحث آليات دعم التعاون المشترك مع سفير سويسرا

استقبل محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء، ايفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، والقنصل الفخري سيمون هوش، بديوان عام المحافظة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.

محفظ البحر الأحمر يستقبل سفير سويسرا

ورحب محافظ البحر الأحمر بسفير سويسرا والقنصل الفخري، مشيرا إلى استعداد المحافظة المستمر لاستقبال السائحين على مدار العام، وجاهزية المحافظة سياحيا واقتصاديا لاستقبال المزيد من السياح، موضحا معالم المحافظة ومقوماتها السياحية في كل الأنشطة السياحية والاجتماعية.

تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين المحافظة وسويسرا

وناقش محافظ البحر الأحمر عددا من الموضوعات، منها وضع خطط لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظة وسويسرا، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة مثل التجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والبيئة، وتم التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين في هذه الجوانب لتعزيز التفاهم المشترك وتعزيز الروابط الثقافية بينهما.