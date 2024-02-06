القليوبية تستضيف بطولة الكاراتيه الأولى لمراكز التنمية الشبابية

استضافت محافظة القليوبية بطولة الكاراتيه الأولى لمراكز التنمية الشبابية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه على مستوى محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولى للكاراتيه

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أنه جرى تنظيم تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولى للكاراتيه بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمحافظة القليوبية، بمشاركة 13 مركز تنمية شبابية بإجمالي 170 لاعبا ولاعبة، وجرى تسليم جوائز مالية وميداليات للفائزين بإجمالي 25 ألف جنيه للفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث للكاتا فردي ناشئين والكاتا جماعي ناشئين، والكاتا فردي ناشئات والكاتا جماعي ناشئات.

تكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة

وأضاف في بيان، أن البطولة تأتي في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.