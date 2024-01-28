إقبال جماهيري لمشاهدة مباراة مصر والكونغو بمراكز شباب القليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن مراكز شباب وأندية القليوبية شهدت الليلة إقبالا كثيفا لمؤازة المنتخب المصري ومشاهدة مباراته في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار أمام منتخب الكونغو، والتي انتهي الشوط الأول لها بالتعادل.

خدمات مراكز الشباب للزوار

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المديرية بهيئاتها الشبابية والرياضية تسعى لتقديم أفضل الخدمات للمترددين، وتستمر في فتح أبوابها للمترددين لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خاصة وأنها مجهزة بشاشات عرض وأماكن مجهزة تستقبل جماهير الكرة المصرية، لمساندة المنتخب المصري في طريقه لكأس الأمم الإفريقية 2024.

وأكد وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أن مراكز الشباب شهدت الليلة إقبالا من النشء والشباب والرواد لمشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية وفقا لاستراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة لتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب.

خريطة تشجيع مصر بمراكز شباب القليوبية

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خصصت 72 مركزا للشباب ونادي لمتابعة مشوار المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، مشيرا أن المباريات تذاع بـ 12 مركز شباب ببنها، و6 مراكز شباب بقليوب، و 13 مركزا بكفر شكر ، ومركز بشبين القناطر، و7 مراكز بشبرا الخيمة، و8 مراكز بالخانكة، و 9 مراكز بطوخ، و 6 مراكز بالقناطر الخيرية.

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، إلى أن المديرية أطلقت مبادرة شجع مصر للوقوف بجانب المنتخب في رحلة كأس الأمم الإفريقية 2023 لتشجيع المنتخب للفوز بالبطولة للمرة الثامنة، حيث فاز منتخب مصر لكرة القدم بلقب البطولة 7 مرات على مدار البطولة.