«شباب القليوبية» تطلق مبادرة «شرطتنا قد المسؤولية» للعام الثاني

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة «شرطتنا قد المسؤولية»، للعام الثاني على التوالي، احتفالًا بعيد الشرطة المصرية الـ72، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنّ المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ العرفان بالجميل في نفوس الشباب والفتيات، مؤكدًا دور الشباب والرياضة في بناء الوعي الجمعي للشباب .

الاحتفال بالذكري الـ72 لعيد الشرطة المصرية

وأضاف في بيان له، أنّ المبادرة تهدف إلى الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، بزيارة مراكز وأقسام الشرطة بالإدارات الفرعية، إذ يزور أحمد يحيى مدير إدارة شباب بنها، قسم شرطة أول بنها، وعلاء الجزار مدير إدارة طوخ، مركز شرطة طوخ، وطارق صلاح الدين مدير إدارة كفر شكر، مركز شرطة كفر شكر، ودعاء نبيه مدير إدارة قليوب، مركز شرطة قليوب، وأحمد عزت مدير إدارة شبرا الخيمة، قسمي أول وثانِ شبرا الخيمة، وأحمد سليمان مدير إدارة القناطر الخيرية، مركز شرطة القناطر الخيرية، وشاكر محمد مدير إدارة شبين القناطر، مركز شرطة شبين القناطر، وهاني أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة، قسم شرطة الخانكة.

وأشار وكيل وزارة الشباب، إلى أنّ مديري الإدارات شاركوا في الزيارة، مع أعضاء مراكز الشباب وفرق التطوع والجوالة والأكاديميات، رافعين أعلام مصر، إذ تهدف المبادرة إلى حث الشباب على الانتماء للوطن ومؤسساته، وتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.

جدير بالذكر أنّ الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، جاء بمناسبة ذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952، التي راح ضحيتها 50 قتيلا و80 جريحًا من رجال الشرطة على يد الاحتلال الانجليزي، بعد رفض رجال الشرطة تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى المحافظة.