حزب الغد يشيد بالحلول الاقتصادية: أفكار غير نمطية

اجتمع اليوم المهندس موسى مصطفي موسى رئيس الغد بجميع ممثلي حزب الغد بتنسيقية شباب الأحزاب والمستقلين، وأثنى على جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، والأفكار غير النمطية التي تحاول الحكومة طرحها للخروج من الأزمة.

العمل بشكل متخصص في التنسيقية

وأثنى رئيس حزب الغد، في بيان له، على أدوار ممثلي الحزب بالتنسيقية ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد وتكثيف نشاطهم في الفترة المقبلة، والمشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها التنسيقية، والحرص على العمل بشكل متخصص كل في ملفه.

مناقشة الملف الاقتصادي

وكلف رئيس حزب الغد ممثلي الحزب بالتنسيقية بإعطاء أولوية عاجلة وقصوى على مدار فبراير ومارس الحاليين للملف الاقتصادي وحده، ومحاولة عقد ورش وحلقات نقاشية للوصول إلى أفكار عملية يتم تجميعها في ورقة سياسات حزبية، تمهيدا لرفعها وتقديمها باسم الحزب إلى المسؤولين بالتنسيقية.

وكان موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، أكد أن الانضمام إلى الحزب ليس بالأمر الصعب، ومن ينضم إلى الحزب يكون لديه رؤية لمستقبل أفضل، موضحًا أن هناك أسباب أخرى للانضمام للأحزاب منها دخول للمجالس النيابية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من كبر عدد أعضاء حزب الغد، لا تزال هناك محاولات من الحزب لإيجاد فرص للتعمق في مجلس النواب.