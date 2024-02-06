هيثم نبيل يطرح أغنية «كان لينا ناس» من ألبومه الجديد

طرح المطرب هيثم نبيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «كان لينا ناس» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ضمن أغاني ألبومه الجديد «زي زمان»، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار.

كلمات أغنية كان لينا ناس

وتقول كلمات الأغنية: «كان لينا ناس، وكانوا لينا أغلى ناس، كانوا الأمان دايما ورانا مهما كان كان، ياما كان، وخدنا منهم الزمان، بعدنا ليه عن اللي عاشوا لينا، ليه بعدنا، روحنا ليه، وأب شالنا عجز، انشغلنا عنه ليه ترد فيه الحياة، لو شاف ولاده حواليه مقصرين في حق أهم ناس، وفي الحياة دي مشغولين، وهما كل همهم نعيشها فرحانين، وأما يوم نقع نجري عليهم مكسورين ندمانين، على كل لحظة كنا فيها مش قريبين وسبنا أغلى ناس، وروحنا للمزيفين ندمانين».

ألبوم «زي زمان»

وطرح المطرب والملحن هيثم نبيل مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «دب هب» من ألبوم «زي زمان»، وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا.

ومن المقرر يتم طرح باقي أغاني ألبوم «زي زمان» تباعا خلال الفترة المقبلة، إذ يضم الألبوم عدة أغان، يتعاون خلالها هيثم نبيل مع نخبة من الملحنين والموزعين والشعراء.

وهيثم نبيل أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاحا ورواجا كبيرين، ومن أبرز أعماله مسلسلات «جعفر العمدة»، و«البرنس»، و«لؤلؤ»، وغيرها من الأفلام ومنها «هارلي».