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قطع المياه عن 10 مناطق بالمنوفية للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

كتب:

عصام علم الدين
07:56 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رئيس الشركة، عن قطع المياه في 10 قرى بـ7 مراكز، غدا الأربعاء، لأعمال الصيانة وتطهير الخزانات وغسيل الشبكات.

مدة انقطاع المياه

وأشارت شركة المياه بمحافظة المنوفية إلى أن قطع المياه من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 مساء لمدة 4 ساعات، لذا وجهت الشركة أصحاب المحلات التجارية والمصالح الخدمية والمجازر لتوفير القدر المناسب من المياه طوال فترة الانقطاع.

أماكن انقطاع المياه غدا

وشملت الأماكن التي سيتم قطع المياه عنها غدا، ما يلي:

مركز شبين الكوم: كفر البتانون 

مركز تلا: زنارة - أبو عيلة

مركز الشهداء: كفر دنشواي

مركز بركة السبع: الحلامشة

مركز الباجور: كفر الخضرة

مركز أشمون: قورص - كفر الطرانية

مركز قويسنا: كفر أبنهس - ميت القصوى.

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بقلم عصام علم الدين