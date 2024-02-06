هشام يكن: اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب نجاح للجيل المشارك في كأس العالم 1990

قال هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، إن اختيار حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر نجاح للجيل المشارك في كأس العالم 1990 الذي كان مستبعدا من الأحداث داخل الكرة المصرية بشكل كبير.

وأضاف «يكن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى محمد شردي في برنامجه «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه سعيد جدا، موضحا: «حسام يستاهل بسبب جهد لعبه وجهد أدائه لأن حسام حسن وتوأمه إبراهيم لديهم إخلاص شديد جدا».

عدم إعطاء الفرصة لأبنائنا في النجاح

وأوضح أنه مع فكرة المدرب المصري وأن كل المدربين يجب أن يكونوا مصريين، مشيرا إلى أن الفشل كان نتيجة عدم إعطاء الفرصة لأبنائنا في النجاح، ومنذ زمن كان كل المدربين المصريين يعملون في الدول العربية.

واجهة كبيرة للمنتخب المصري

وأكد «يكن» أن حسام حسن واجهة كبيرة وجميلة للمنتخب المصري، مضيفا أن الجميع لا بد أن يدعمه حتى ينجح في إرجاع روح كرة القدم المصرية.