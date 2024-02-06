هبوط حاد في سعر الدولار.. توقعات بتراجع السوق السوداء إلى 40 جنيها

توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون، أن يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء إلى مستويات متدنية، قد تصل إلى 40 جنيها في السوق السوداء، ليستكمل رحلة التراجعات التي بدأها منذ يومين بخسائر وصلت إلى 20 جنيهًا.

استمرار هبوط الدولار

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع أن يستمر الدولار في الهبوط بالسوق السوداء، ليتراجع عند مستويات 45 جنيها وقد يصل إلى 40 جنيها خلال الأيام المقبلة.

هبوط حاد في سعر الدولار

وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن نشهد هبوط حاد في سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء، خلال الفترة المقبلة مع الإعلان عن اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبدء في مشروع رأس الحكمة.

أسباب تراجع الدولار

وأشارت الخبيرة المصرفية، إلى أن الأسباب التي أدت إلى تراجع الدولار في السوق السوداء عند هذه المستويات، هو الاقتراب من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، من خلال مشروع استثماري بمنطقة برأس الحكمة، بالإضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمصر.