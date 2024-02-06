لجنة من الطب العلاجي تتابع سير العمل في مستشفى نجع حمادي العام

وجه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الطب العلاجي بالمديرية لتفقد الأعمال بمستشفى نجع حمادي ببهجورة، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على التحديات بالمستشفى.

توافر أدوية الطوارئ

وأوضح «بدران» أن فريق الإشراف والمتابعة بقيادة الدكتور محمد حمدي العديسي مدير إدارة الكلى الصناعي أجرى جولة لتفقد قسم الاستقبال للاطمئنان على توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى عدد من أقسام المستشفى من قسم الجراحة والعمليات والباطنة، حيث اطمأن على تواجد الفريق الطبي المناوب والتزامهم بتقديم الرعاية اللازمة للمرضى، كما راجع تذاكر الحالات بالأقسام للاطمئنان على الخطة العلاجية لكل منهم.

وتابع الفريق جولته داخل المستشفى بمراجعة المعمل والصيدلة المركزية وصيدلية نفقة الدولة للتأكد من توافر الأدوية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة، كما تفقد قسم الحضانات بالمستشفى ومراجعة رصيد الأكسجين بالحضانات.

نقل الحضانات إلى المستشفى الجديد

كما اجتمع الفريق بالدكتور أحمد المحلاوي مدير الإدارة الصحية، والدكتور حيدر مدير المستشفى، لوضع خطة لنقل الحضانات من مقر المستشفى المؤقت ببهجورة إلى المستشفى الجديد بنجع حمادي ووضع الخطة الزمنية اللازمة والسريعة لإتمام ذلك.

وأكد الدكتور محمد بدران استمرار جولات المتابعة للمنافذ الطبية وعرض تقارير مفصلة عن الزيارات ووضع خطط الإصلاح اللازمة.