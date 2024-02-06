«مياه المنيا» تعلن عن عدة مناقصات عامة.. سعر كراسة الشروط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إجراء المناقصات العامة للعام المالي 2023/2024.

تفاصيل مناقصات مياه المنيا

وقال مسؤول بشركة المياه، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المناقصة عبارة عن عملية تجهيز ورشة لف المواتير بمجمع الورش المركزية في العزيمة بمركز سمالوط، بنظام المظروفين، وتاريخ الجلسة 14 فبراير الجاري، وسعر كراسة الشروط 2000 جنيه، والتأمين 2000 جنيه.

وأضاف أن المناقصة الثانية عبارة عن عملية إحلال وتجديد أعمال كهروميكانيكية مشغلات كهربية وجيروبوكسات وصيانة محابس بمحطة مياه عرب الزينة المرشحة مركز سمالوط بنظام المظروف الواحد، وسعر الكراسة 2000 جنيه، والتأمين 2000 جنيه.

ضوابط الحصول على كراسة الشروط

- سداد ثمن الكراسة 2000 جنيه + 10 صندوق عاملين + 14% ضريبة مبيعات.

- مكان الحصول: مخازن الشركة شارع عدنان المالكي أرض سلطان بالمنيا.

- تقديم العطاءات في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجلسة، وفي حال تزامنت الجلسة مع يوم عطلة رسمية يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل، وللشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب وكراسة الشروط ولائحة العقود والمشتريات الموحدة والمنشورة على الموقع الإلكتروني بالشركة متممة لهذا الإعلان.