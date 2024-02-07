«لين ويمنى وكارمن».. أصدقاء جمعهن حب الجمباز وحصد البطولات في المنوفية

جمعت الصداقة والحب 3 أطفال في لعبة الجمباز، حيث يحرصن على الذهاب للتدريب معا كل يوم لتشجيع بعضهن البعض لحصد الميداليات في لعبة الجمباز، طامحين في الوصول للعالمية.

لين ويمنى وكارمن بطلات الجمباز

تقول لين مبارك المقيمة في مدينة شبين الكوم، إنها نجحت في حصد أكثر من 14 ميدالية منذ بدايتها في اللعبة، وآخرها حصد 2 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني سيدات وثالثة فضية، وتطمع في الحصول على بطولة إفريقيا والعالم في قادم السنوات.

وتتحدث يمنى جابر المقيمة في مدينة شبين الكوم، قائلة إنها تلعب الجمباز منذ صغرها وحصلت على العديد من البطولات آخرها 2 ميدالية فضية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني سيدات تحت 9 سنوات، وتتمنى أن تحصل على المزيد من المداليات في البطولات المقبلة.

وتكمل كارمن يوسف المقيمة في مدينة شبين الكوم، أنها حصلت على الكثير من الميداليات وتحب لعبة الجمباز ولن تتخلى عن ممارستها، وعلى الرغم من أنها لم تشارك في بطولة الجمهورية للجمباز الفني سيدات، إلا أنها عازمة على المنافسة في البطولات القادمة لحصد الكثير من الميداليات.

مدرب الأطفال الثلاثة

من جانبه قال الكابتن عبدالله جلهوم المدير الفني للجمباز الفني، إنه يدرب الأطفال منذ عدة سنوات، ويتوقع أن تحصدن المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، مضيفا: لعبة الجمباز من أهم الألعاب التي تحافظ على اللياقة البدنية للطفل، ويحرص على تدريبهم باستخدام كافة وسائل الأمان لعدم تعرضهم للخطورة أثناء التدريب أو اللعب.