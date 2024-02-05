انضمام مسلسلات جديدة لموسم رمضان 2024.. بينها «رحيل»

قبل بدء الموسم الرمضاني لعام 2024 بأسابيع قليلة، انضم عملان جديدان إلى قائمة المسلسلات المنافسة في موسم رمضان المقبل، الذي يضم عددا كبيرا من الأعمال المتنوعة، وأول تلك المسلسلات عمل درامي يحمل اسم «مليحة» من بطولة الفنان دياب، والمكون من 15 حلقة فقط، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دياب يقدم بطولة مسلسل «مليحة»

يقدم الفنان دياب بطولة مسلسل «مليحة» للمرة الأولى خلال شهر رمضان، وذلك بعد نجاحه العام الماضي من خلال مسلسل «تحت الوصاية» المكون من 15 حلقة فقط، وشارك البطولة مع الفنانة منى زكي، وقد بدأ «دياب» تصوير مسلسله خلال الأيام الماضية، بالتعاون مع المخرج عمرو عرفه، حتى يتم تسليم أكبر عدد من الحلقات للقناة العارضة في شهر رمضان المقبل.

اختارت المؤلفة رشا عزت الجزار، مسلسل «مليحة» لتلقي الضوء من خلال عمل درامي حول الانتهاكات التي يعانى منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي خاصة خلال الأيام الماضية، وكإعلان رسمي من أبطال العمل تضامنهم مع القضية الفلسطينية، ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة ميرفت أمين، والفنان أمير المصري، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين.

ياسمين صبري تشارك بمسلسل رحيل

وانضمت الفنانة ياسمين صبري للمنافسة في شهر رمضان مؤخرًا، من خلال مسلسل «رحيل» بعد غياب 3 سنوات عن الدراما، ويستعد فريق العمل لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية واختيار جميع المشاركين.

وقررت الفنانة ياسمين صبري، أن يكون مسلسل «رحيل» مكونا من 15 حلقة، وتجسد ياسمين صبري شخصية فتاة شعبية تواجه العديد من المشكلات، وتتعقد الأمور معها وتحاول أن تصل إلى حلول، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

لم يكن ذلك التعاون الأول بين ياسمين صبري والمؤلف محمد عبد المعطي، إذ سبق وتعاون مع ياسمين صبري، من خلال مسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان عام 2016، ومسلسل «حكايتي» مع المخرج أحمد سمير فرج عام 2019 في أول بطولة مطلقة لها.