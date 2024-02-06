كيف اختفى النظام الهرمي في السوق السوداء لسعر الدولار؟

قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية السابق للأموال العامة والأمن الاقتصادي، إن سعر الدولار الذي يتردد في السوق السوداء ليس طبيعيا أو واقعيا، مشيرا إلى أن السوق السوداء تنشط وتهبط كثيرا جدا، على حسب الوفرة المتاحة في البنوك.

أضاف «فوزي» خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc»، أنه في السابق كان هناك نظام هرمي للسوق السوداء وعلى قمته مجموعة من كبار تجار العملة، كانوا يحددون سعر الصرف لليوم التالي على حسب الطلبيات الموجود لديهم.

أشار إلى أنه مع التغيرات على مدار سنوات اختفى هذا النظام الهرمي، وبذلك لم تعد السوق ثابتة كما كانت، وهناك فئتان في التعامل مع الدولار: الأولى الفئة التي تحتاج للدولار للاستيراد أو السفر خارج البلاد وما إلى ذلك، والثانية هي الفئة التي تتحوط للدولار وتقوم بتجميعه دون الحاجة إليه من أجل الكسب السريع، وهذه الفئة زادت بكثرة في السوق السوداء.