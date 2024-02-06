تراجع أسعار أكثر من 50 سلعة بعد انهيار الدولار بالسوق السوداء.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق بشكل ملحوظ، بعد هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، على مدار اليومين الماضيين.

تراجع أسعار السلع

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار بعض السلع في الأسواق المصرية بعد تراجع أكثر من 50 سلعة، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الأرز المعبأ

تراوح متوسط أسعار الأرز المعبأ، ما بين 33.5 - 37.5 جنيه، بتراجع تقدر قيمته بنحو 4 جنيهات في سعر الكيلو. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الفول المعبأ

بلغ متوسط سعر الفول المعبأ، 54.97 جنيه، بتراجع 5 جنيهات في سعر الكيلو عن أسعار أمس الاثنين. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الدقيق المعبأ

بلغ متوسط سعر الدقيق المعبأ، 29.4 جنيه، بتراجع 2.48 جنيه في سعر الكيلو عن أسعار أمس الاثنين. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- السكر المعبأ

تراوح متوسط سعر السكر المعبأ، ما بين 30 - 45.98 جنيه، بتراجع تقدر قيمته بنحو 7 جنيهات في سعر الكيلو. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- مكرونة معبأة

تراوح متوسط سعر المكرونة المعبأة، ما بين 29.6 - 30.25 جنيه، بتراجع تقدر قيمته بنحو 10 جنيهات في سعر الكيلو عن أسعار أمس. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- العدس المعبأ

بلغ متوسط سعر العدس المعبأ، 67.39 جنيه، بتراجع 4.49 جنيه في سعر الكيلو عن أسعار أمس الاثنين. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- البيض البلدي

بلغ متوسط سعر البيض البلدي، 5.98 جنيه للبيضة الواحدة، بتراجع 0.46 قرش عن أسعار أمس الاثنين. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- الذرة الصفراء

بلغ سعر الذرة الصفراء، 866.55 جنيه للشيكارة، بتراجع 38.69 جنيه عن أسعار أمس الاثنين. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

- البطاطس

بلغ سعر البطاطس في الأسواق المصرية، 15.48 جنيه للكيلو، بتراجع 0.20 قرش عن أسعار أمس الاثنين. وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

السوق السوداء لسعر الصرف

وكانت السوق السوداء لسعر الصرف، قد تعرضت إلى ضغوط قوية على مدار اليومين الماضيين، ليسجل سعر الدولار تراجع قوي ويهبط من مستويات 70 جنيه في السوق السوداء، مما أثر على أسعار السلع في الأسواق.