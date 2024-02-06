توقعات عبير فؤاد عن مستقبل حسام حسن مع المنتخب.. مكاسب بالجملة

تاريخ حافل بالإنجازات للعميد حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لم يقتصر فقط على ارتداء تيشيرت القطبين الأهلي والزمالك، بل عمله كمدرب لعدة أندية، استطاع من خلالها حفر اسمه بين المدربين الكبار حتى اختير خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد وداع دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

حالة من السعادة بين الشعب المصري، عقب اختيار حسام حسن، مدرب المنتخب إذ يأمل الملايين في أن يكرر تجربة المعلم حسن شحاتة، الذي توج 3 مرات متتالية بكأس الأمم الإفريقية، بينما كتب الفشل على المدربين الأجانب من بعده، ليصبح «العميد» هو أمل المنتخب القادم.

توقعات عبير فؤاد عن حسام حسن

ومع اهتمام العديد بالأبراج، والتوقعات، تواصل «الوطن» مع خبيرة الأبراج، عبير فؤاد التي أوضحت حظوظ العميد، حسام حسن، عقب توليه مهام تدريب المنتخب، إذ أكدت أنه من مواليد برج الأسد، 10 أغسطس، وهو يتمتع بروح قيادة كما أنه منظم للغاية في التفكير والتخطيط.

وأشارت عبير فؤاد إلى إن حسام حسن في انتظار مكاسب هائلة وضغوط كبيرة في نفس الوقت، ولكن عليه الحذر من ضرورة الاجتهاد، والتحكم في الانفعالات، وعدم المجاملات، فهي شروط النجاح بالنسبة له.

مفاجأة في توقعات عبير فؤاد بخصوص حسام حسن

وحذرت عبير فؤاد من أمر مواجهة الشمس لبرج حسام حسن هذه الفترة: «الوقت مش مناسب لتوقيع العقد، ولكن عليه الحذر من الشروط المذكورة لاستمرار النجاح، هيكون وقتها عنده مكاسب مالية وهتستمر للسنة الجاية».