محمد إمام ومحمود عبد المغني يزوران علاء مرسي في المستشفى

حرص الفنانان محمد إمام ومحمود عبد المغني، على زيارة الفنان علاء مرسي في المستشفى، بعدما خضع لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، في القاولون، إذ شعر بألم شديد، وقرر الأطباء إجراء جراحة فورًا.

ونشر مرسي صورة مع محمد إمام، وعلق عليها: «الزعيم الصغير ابن حبيبي الزعيم الكبير»، ونشر صورة مع عبد المغني: «حبيبي النجم القمر محمود عبد المغني».

وقال علاء مرسي، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، إنّه يشكر الجمهور للسؤال عليه، وإنّ حالته الصحية تحسّنت بفضل دعواتهم، مشددًا على أنّ كنز الإنسان هو حب الناس.

أضاف «مرسي»، أنّ حالته الصحية تحسنّت كثيرًا، وأنّه سيغادر المستشفى اليوم، بعد أنّ تحسنت حالته الصحية بشكل كبير.